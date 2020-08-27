Касым-Жомарт Токаев принял участие в международной конференции, посвященной 25-летию Конституции Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял в онлайн-режиме участие в пленарном заседании международной научно-практической конференции «Конституция XXI века – верховенство права, ценность человека и эффективность государства» и IV Конгрессе Ассоциации азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Президент напомнил, что в 1995 году на всенародном референдуме была принята новая Конституция Казахстана, идейным вдохновителем которой выступил Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев, лично руководивший работой по подготовке этого фундаментального документа.

– Конституция создала прочный правовой базис нашей Независимости. Высшими ценностями государства были провозглашены человек, его жизнь, права и свободы. В этом документе получили свое закрепление принципы территориальной целостности страны, общественного согласия, политической стабильности, верховенства права и демократии. Были определены правовые, политические и социально-экономические предпосылки формирования новой казахстанской государственности, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что содержание Конституции совершенствуется и обновляется в соответствии с требованиями времени, и это закономерно. Казахстан динамично развивается, процессы трансформации охватили сегодня и весь мир. Поэтому в текст Основного закона включаются дополнительные правовые механизмы и нормы, отражающие новые реалии.

– За четверть века при широком участии гражданского общества были осуществлены три конституционные реформы. Однако созидательный потенциал Конституции не исчерпан и будет раскрываться по мере появления необходимых социально-экономических, политических и иных предпосылок, – подчеркнул Президент.

По словам Главы государства, сегодня основными задачами, стоящими перед нашей страной, являются последовательное укрепление общепризнанных демократических принципов, усиление гарантий прав и свобод человека и гражданина.

– Парламентом по инициативе Национального совета общественного доверия принят ряд важных законодательных изменений. Вступил в силу принципиально новый закон о мирных собраниях, существенно облегчен процесс создания и регистрации политических партий, внедрена 30-процентная квота для женщин и молодежи в избирательных партийных списках, декриминализирована статья о клевете, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства дал высокую оценку роли Конституционного совета в реализации положений Основного закона. Как было отмечено в выступлении, данный орган обеспечивает верховенство Конституции на территории Республики, раскрывает содержание конституционных требований. Кроме того, в этом году Конституционный совет Казахстана председательствует в Ассоциации азиатских конституционных судов и Евразийской ассоциации органов конституционного контроля.

В завершение своего выступления Президент поздравил участников конференции с юбилеем основного закона.

– Конституция Казахстана воплотила в себе богатый многовековой опыт и мудрость казахского народа в сочетании с передовыми достижениями мировой правовой мысли. Уверен, Основной закон и впредь будет служить надежной гарантией успешного политического и экономического развития нашего государства, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе конференции выступили президент Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы Джанни Букиккио, председатель Суда Евразийского экономического союза Жолымбет Баишев, генеральный директор Германского фонда международного правового сотрудничества Фрауке Бахлер, руководитель Офиса программ ОБСЕ в г. Нур-Султане Дьердь Сабо.