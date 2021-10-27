Касым-Жомарт Токаев принял участие в международном технологическом форуме Digital Bridge

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства посетил ежегодный международный технологический форум Digital Bridge на тему Digital Era Lifestyle. В мероприятии приняли участие руководящий состав Администрации Президента, Премьер-министр и члены Правительства, руководители государственных органов, бизнес-структур, отечественные и международные эксперты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе посещения Президенту презентовали аллею стартапов и рассказали о текущей деятельности IT-экосистемы Astana Hub. Затем под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Комиссии по вопросам внедрения цифровизации.

Заслушав участников встречи, Глава государства выступил с речью, отметив, что практическая, прикладная цифровизация — наша стратегическая задача и государственный приоритет.

Исходя из этого, Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости сконцентрироваться на ряде приоритетных задач. В частности, Глава государства указал на важность постоянной актуализации содержания госуслуг.

«Задача не в том, чтобы просто конвертировать сервисы из офлайн в онлайн. «Цифра» должна сократить само количество госуслуг и связанных с ними запросов, ответов, согласований. Государственные услуги должны быть комплексными и проактивными. Цифровую трансформацию госорганов следует рассматривать как инструмент борьбы с бюрократией, коррупцией и неэффективностью», – считает Президент.

Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству совместно с НПП «Атамекен» провести ревизию всех оказываемых госуслуг и обеспечить их цифровую оптимизацию. С практической точки зрения он выделил две наиболее проблемные сферы – строительство и земельные отношения.

Говоря о ситуации в строительной отрасли, Глава государства заявил о необходимости поэтапного перехода от бумажных документов к цифровому формату при подготовке технико-экономических обоснований, проектно-сметной документации и государственной экспертизы.

«Предстоит обеспечить современное нормативное-правовое регулирование применения BIM-технологий. Это существенно сократит сроки, уменьшит коррупциогенность этой сферы и, конечно, снизит стоимость строительства. Прошу Правительство определить данную сферу в качестве одного из приоритетов работы Цифрового офиса», – отметил он.

В земельной сфере, как полагает Президент, цифровизация поможет решить проблемы с прозрачностью распределения земель и очередями.

Касым-Жомарт Токаев поручил полностью оцифровать выбор и выделение земельных участков под бизнес, ускорить работу по созданию Единого государственного кадастра недвижимости и ввести данную информационную систему в промышленную эксплуатацию не позднее первого полугодия 2022 года.

«Цифровые инструменты следует активно и масштабно внедрить для определения качества строительных работ. Основные строительные компании осваивают огромный объем государственных средств для строительства жилья, школ, больниц, дорог и других важных объектов большой социальной значимости. Но качество этих объектов, прямо скажем, зачастую «ни в какие ворота не лезет», вызывает большие сомнения. Это приводит к возмущению граждан. Поэтому Правительство должно обратить самое пристальное внимание на эту проблему и использовать цифровые инструменты», – продолжил Глава государства.

Президент подверг критике результативность работы вице-министров, ответственных за цифровизацию. По его словам, их главная задача должна заключаться в реализации цифровых реформ и преобразований, а не в текущей бюрократической работе. В связи с этим Президент потребовал до конца года разработать четкие KPI для каждого цифрового вице-министра, поручив Премьер-Министру пересмотреть подходы к их деятельности и дать оценку кадровому составу.

Наряду с этим, Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что общестрановой «цифровой прыжок» невозможен без участия бизнес-сообщества, а конкурентоспособность компаний уже давно определяется уровнем их цифровизации.

«По оценке «Siemens», 80 % отечественных промышленных предприятий имеют крайне низкий уровень автоматизации – на уровне Индустрии 2.0. Напомню, мы живем в эпоху Индустрии 4.0. Это комплексный вызов, четкий и внятный ответ на который должен быть сформирован как с концептуальной, так и с практической точек зрения. Следует расширять эффективные инструменты поддержки цифровых решений, в первую очередь, в обрабатывающем секторе», – подчеркнул Глава государства.

Отдельный блок в речи Президента был посвящен конкурентоспособности отечественной IT-индустрии. Как считает Касым-Жомарт Токаев, практически весь отечественный бизнес в этой сфере ориентирован на внутренний рынок, во многом – на удовлетворение спроса государственного и квазигосударственного секторов.

«Экспорт IT-решений может и должен стать одним из значимых направлений диверсификации отечественной экономики. Первые шаги мы уже сделали. Сегодня на выставке мы видели конкурентоспособные IT-продукты, а также сильные молодые IT-команды. Им следует всемерно помогать», – отметил Глава государства.

Президент также обратил внимание на качество IT-образования, назвав этот вопрос задачей национального масштаба.

«Поручаю Правительству рассмотреть вопрос привлечения частных IT-школ к массовой подготовке IT-кадров. Отдельного внимания требует система повышения IT-квалификаций в государственном управлении. Государственные служащие должны понимать технологические тренды, уметь системно анализировать события и данные. Они должны говорить с IT-бизнесом на одном языке», – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства вновь высказал недовольство качеством Интернета и связи в стране.

«Для многих уже стало нормой продавать «кота в мешке». Рекламируются одни параметры Интернета, а по факту предоставляются совершенно другие, и не в сторону улучшения. Расхождения, по моим данным, даже в столице, может достигать 40-50 %. Этот, по сути, обман потребителей, и эта практика должна быть решительно прекращена. Поручаю Правительству законодательно регламентировать административный состав и санкции за такого рода нарушения. Мы постоянно говорим почти о стопроцентном охвате всех населенных пунктов на территории Казахстана. Давайте разберемся, на самом деле это существующая практика или нет? Или выдаем желаемое за действительное?» – поручил выяснить он.

Другой важной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал обеспечение безопасности персональных данных.

«Нужно понимать, что формирование цифровой инфраструктуры означает и ответственность за ее безопасность, то есть качественную правовую и физическую защиту персональных данных. Это касается не только систем государства, но и цифровых экосистем, которые тесно интегрированы с государством. Правительству следует разработать пакет законодательных изменений по ужесточению ответственности за потерю или кражу персональных данных граждан», – резюмировал Президент.

В заключение Глава государства поблагодарил всех членов комиссии и приглашенных экспертов за содержательный диалог, выразив уверенность в том, что участие всех стейкхолдеров позволит вывести работу комиссии на новый уровень и обеспечить цифровую трансформацию Казахстана.

В качестве спикеров также выступили министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, старший партнер McKinsey & Company Томас Уолтер Ишервуд, президент Евразийского регионального представительства компании Huawei Дэниэл Чжоу, председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев и президент центра новой экономики StrategEast Анатолий Моткин.



