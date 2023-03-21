Касым-Жомарт Токаев принял участие в благотворительной акции «Жүрек жылуы»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент принял участие в благотворительной акции «Жүрек жылуы». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе акции, проходящей в течение марта, оказывается помощь социально незащищенным группам населения, исполняются просьбы и пожелания, с которыми в своих письмах обратились многодетные семьи, люди с особыми потребностями, пенсионеры. Волонтеры попросили Главу государства выбрать из сундука одно из писем. Прочитав письмо, Касым-Жомарт Токаев сказал, что пожелание его автора будет исполнено. Кроме того, Президент выразил признательность молодым людям, организовавшим эту благотворительную акцию.



