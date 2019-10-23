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Касым-Жомарт Токаев принял Тимура Кулибаева
23 Октября 2019 17:39
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя президиума НПП «Атамекен» Тимура Кулибаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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В ходе встречи Глава государства заслушал информацию о текущей деятельности и дальнейших планах Национальной палаты, а также конкретные предложения относительно развития национальной экономики.
Касым-Жомарт Токаев акцентировал особое внимание на важности развития микро- и малого бизнеса, эффективного использования безналогового режима для этой категории предпринимателей. Президент считает, что необходимо организовать широкое обучение начинающих предпринимателей с целью расширения масштаба малого бизнеса в стране.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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