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    16:33, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев принял руководителей нефтегазового концерна «TotalEnergies»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел встречу со старшим советником президента компании «TotalEnergies» Арно Брейяком и президентом «TotalEnergies разведка и добыча» Николя Терразом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Приветствуя французских бизнесменов, Президент поздравил Николя Терраза с недавним назначением на должность руководителя «TotalEnergies разведка и добыча».

    Основное внимание в ходе беседы было уделено реализации с участием «TotalEnergies» проектов по использованию возобновляемых источников энергии. Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил завершение строительства и ввод в эксплуатацию двух солнечных электростанций в Кызылординской и Жамбылской областях

    Арно Брейяк проинформировал Главу государства о подписании меморандума о строительстве ветроэнергетического комплекса мощностью 1 ГВт, а также о перспективах дальнейшего развития концерна в Казахстане и в мире.

    В ходе встречи также были поднимались вопросы увеличения уровня добычи нефти на месторождениях Кашаган и Дунга.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Главная Экономика
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