Касым-Жомарт Токаев принял руководителей нефтегазового концерна «TotalEnergies»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел встречу со старшим советником президента компании «TotalEnergies» Арно Брейяком и президентом «TotalEnergies разведка и добыча» Николя Терразом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Приветствуя французских бизнесменов, Президент поздравил Николя Терраза с недавним назначением на должность руководителя «TotalEnergies разведка и добыча».

Основное внимание в ходе беседы было уделено реализации с участием «TotalEnergies» проектов по использованию возобновляемых источников энергии. Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил завершение строительства и ввод в эксплуатацию двух солнечных электростанций в Кызылординской и Жамбылской областях

Арно Брейяк проинформировал Главу государства о подписании меморандума о строительстве ветроэнергетического комплекса мощностью 1 ГВт, а также о перспективах дальнейшего развития концерна в Казахстане и в мире.

В ходе встречи также были поднимались вопросы увеличения уровня добычи нефти на месторождениях Кашаган и Дунга.