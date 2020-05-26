Касым-Жомарт Токаев принял приглашение Владимира Путина на Парад Победы 24 июня в Москве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом России Владимиром Путиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Стороны обменялись информацией о текущей ситуации с пандемией и предпринимаемых странами мерах по борьбе с распространением вируса COVID-19.

Также обсужден ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках ЕАЭС.

В завершение беседы Владимир Путин пригласил Президента Казахстана принять участие в качестве почетного гостя в Параде Победы, который состоится в Москве 24 июня. Приглашение было с благодарностью принято.