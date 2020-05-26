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Касым-Жомарт Токаев принял приглашение Владимира Путина на Парад Победы 24 июня в Москве
26 Мая 2020 19:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом России Владимиром Путиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Стороны обменялись информацией о текущей ситуации с пандемией и предпринимаемых странами мерах по борьбе с распространением вируса COVID-19.
Также обсужден ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках ЕАЭС.
В завершение беседы Владимир Путин пригласил Президента Казахстана принять участие в качестве почетного гостя в Параде Победы, который состоится в Москве 24 июня. Приглашение было с благодарностью принято.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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