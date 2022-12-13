Касым-Жомарт Токаев принял Президента Татарстана Рустама Минниханова

13 Декабря 2022, 14:31

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи обсуждены перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что товарооборот с Республикой Татарстан за 9 месяцев этого года превысил 466 миллионов долларов. Глава государства выразил удовлетворение расширением связей в торгово-экономической и других сферах.

Рустам Минниханов поздравил Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост Президента Казахстана. Он также подчеркнул, что успешно реализуются крупные проекты в области машиностроения. По его словам, сегодня на шинном заводе, построенном татарстанской компанией в городе Сарань, выпущена первая продукция.

Завод планирует выйти на полную проектную мощность в следующем году. Предприятие будет ежегодно производить 3,5 миллиона шин для легковых и грузовых автомобилей. На заводе будет создано 1,1 тысячи рабочих мест, объем инвестиций составляет 400 миллионов долларов.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность дальнейшего укрепления взаимного партнерства. Он подчеркнул, что продолжит поддерживать подобные совместные проекты.

Ранее в октябре этого года Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в Карагандинскую область ознакомился с деятельностью заводов KamaTyresKZ по выпуску автомобильных шин и Silk Road Electronics по производству бытовой техники.

Фото: akorda.kz