НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Касым-Жомарт Токаев принял Президента Татарстана Рустама Минниханова

13 Декабря 2022, 14:31
Касым-Жомарт Токаев принял Президента Татарстана Рустама Минниханова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи обсуждены перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что товарооборот с Республикой Татарстан за 9 месяцев этого года превысил 466 миллионов долларов. Глава государства выразил удовлетворение расширением связей в торгово-экономической и других сферах.

Рустам Минниханов поздравил Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост Президента Казахстана. Он также подчеркнул, что успешно реализуются крупные проекты в области машиностроения. По его словам, сегодня на шинном заводе, построенном татарстанской компанией в городе Сарань, выпущена первая продукция.

Завод планирует выйти на полную проектную мощность в следующем году. Предприятие будет ежегодно производить 3,5 миллиона шин для легковых и грузовых автомобилей. На заводе будет создано 1,1 тысячи рабочих мест, объем инвестиций составляет 400 миллионов долларов.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность дальнейшего укрепления взаимного партнерства. Он подчеркнул, что продолжит поддерживать подобные совместные проекты.

Ранее в октябре этого года Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в Карагандинскую область ознакомился с деятельностью заводов KamaTyresKZ по выпуску автомобильных шин и Silk Road Electronics по производству бытовой техники.


Фото: akorda.kz

Теги:
Новости по теме
Глава государства принял президента компании Adani Group Гаутама Адани
Повышение качества жизни казахстанцев в приоритете государства – Анна Альшанская
Аким Мангистауской области отчитался о ситуации в ЖКХ Главе государства
Читайте также
Глава государства принял президента компании Adani Group Гаутама Адани
Повышение качества жизни казахстанцев в приоритете государства – Анна Альшанская
Современные вызовы требуют решительных мер от государства - эксперт
Аким Мангистауской области отчитался о ситуации в ЖКХ Главе государства
Глава государства поставил задачи перед послом Казахстана в Грузии
Мы должны оправдать доверие народа – Президент Казахстана
Проблемы финансового сектора находятся в фокусе внимания Главы государства - экономист
Борьба с инфляцией оставалась ключевой задачей Правительства в 2022 году - экономист
Новости партнеров
Популярное
1 Руководителя ГАСКа назначили в Жамбылской области
2 Иностранку с шестью детьми выдворили из Казахстана
3 Акима сельского округа убили в Актюбинской области
4 Как Алматы возвращают статус «города-сада»
5 Повышение качества жизни казахстанцев в приоритете государства – Анна Альшанская

Лента новостей