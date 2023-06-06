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Касым-Жомарт Токаев принял Президента Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргарету Седерфельт

Редактор:  
Гульмира Байзакова
6 Июня 2023, 12:44
Касым-Жомарт Токаев принял Президента Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргарету Седерфельт Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приветствуя Маргарету Седерфельт, Глава государства отметил, что ее визит важен с точки зрения укрепления взаимодействия Казахстана с Парламентской Ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана подчеркнул, что парламентская дипломатия помогает наводить мосты между странами и народами, а также рассказал о реализации масштабных политических и экономических преобразований.

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В свою очередь Маргарета Седерфельт выразила поддержку проводимым в Казахстане реформам и отметила, что Парламентская Ассамблея ОБСЕ с особым интересом наблюдает за ходом системной трансформации основных политических институтов.

Кроме того, были рассмотрены ключевые вопросы повестки предстоящего Международного форума Астана (AIF). Собеседники также обсудили актуальные вопросы региональной и глобальной повестки.


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