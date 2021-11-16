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Касым-Жомарт Токаев принял президента нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова
16 Ноября 2021 14:36
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства был проинформирован о реализации ряда совместных проектов в углеводородном секторе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
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В частности, Касым-Жомарту Токаеву сообщили о подписании компаниями «КазМунайГаз» и «Лукойл» соглашения об основных принципах по крупному проекту «Каламкас-море» в казахстанском секторе Каспийского моря, а также об освоении месторождения «Хвалынское».
Президент Казахстана выразил удовлетворение ходом развития партнерства нашей страны с компанией «Лукойл».
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