+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: 4 °С
USD 429.99 EUR 492.25
RUB 5.94 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Касым-Жомарт Токаев принял президента нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова

16 Ноября 2021 14:36
Поделиться:
Касым-Жомарт Токаев принял президента нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства был проинформирован о реализации ряда совместных проектов в углеводородном секторе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Новости по теме
Состав сельских акимов обновился наполовину – Президент РК
До конца года все отделы полиции будут охвачены видеонаблюдением Гендерная и молодежная квоты будут работать и при распределении депутатских мандатов – Президент РК VI заседание НСОД под председательством Президента РК началось в Нур-Султане

В частности, Касым-Жомарту Токаеву сообщили о подписании компаниями «КазМунайГаз» и «Лукойл» соглашения об основных принципах по крупному проекту «Каламкас-море» в казахстанском секторе Каспийского моря, а также об освоении месторождения «Хвалынское».

Президент Казахстана выразил удовлетворение ходом развития партнерства нашей страны с компанией «Лукойл».

Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана  
Поделиться:
Новости по теме
Состав сельских акимов обновился наполовину – Президент РК
До конца года все отделы полиции будут охвачены видеонаблюдением
Гендерная и молодежная квоты будут работать и при распределении депутатских мандатов – Президент РК
VI заседание НСОД под председательством Президента РК началось в Нур-Султане
Популярное
1 Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
2 Подписано постановление о ревакцинации против КВИ в Казахстане
3 Двух замерзающих костанайцев в степи нашли спасатели
4 Астанчанин продал арендованную машину
5 Подозреваемых в покушении на убийство задержали в Алматы
6 Подростка с ребенком пытались выселить из дома в Алматы: акимат разъяснил ситуацию
Читайте также
VI заседание НСОД под председательством Президента РК началось в Нур-Султане
Более 90 нормативно-правовых актов принято по линии НСОД
Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
Подписано постановление о ревакцинации против КВИ в Казахстане
Двух замерзающих костанайцев в степи нашли спасатели
Астанчанин продал арендованную машину
Подозреваемых в покушении на убийство задержали в Алматы
Подростка с ребенком пытались выселить из дома в Алматы: акимат разъяснил ситуацию
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив