Касым-Жомарт Токаев принял президента нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства был проинформирован о реализации ряда совместных проектов в углеводородном секторе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В частности, Касым-Жомарту Токаеву сообщили о подписании компаниями «КазМунайГаз» и «Лукойл» соглашения об основных принципах по крупному проекту «Каламкас-море» в казахстанском секторе Каспийского моря, а также об освоении месторождения «Хвалынское».

Президент Казахстана выразил удовлетворение ходом развития партнерства нашей страны с компанией «Лукойл».