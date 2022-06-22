Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев принял президента Федерации греко-римской борьбы РК
22 Июня 2022 19:17

Касым-Жомарт Токаев принял президента Федерации греко-римской борьбы РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана Даулет Турлыханов проинформировал Главу государства о развитии массового спорта и высших достижений в стране, в том числе принимаемых мерах по реализации государственной программы по развитию физической культуры и спорта, а также о ходе подготовки борцов к Летним Олимпийским играм в 2024 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Кроме того, отдельное внимание в ходе встречи уделено вовлечению молодежи в занятия массовым спортом, расширению доступности спортивной инфраструктуры в регионах.

В этом контексте Глава государства акцентировал внимание на необходимости усиления работы по развитию летних и зимних видов спорта в регионах.


Читайте также
Президенту доложили о текущей ситуации в Абайской области
Президенту РК доложили о ходе подготовки к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий
Нужна продуманная программа развития детского футбола – Минкультуры РК
Почти на 103% вырос объем сельского хозяйства в Алматинской области
Глава государства принял акима города Нур-Султана Алтая Кульгинова
Более 20 млрд тенге выделят на доплаты учителям физкультуры
Президент РК поддержал предложение по включению факультатива по шахматам в школьную программу
Стоимость секций по программе «Арт спорт» пересмотрит Минкультуры РК

Лента новостей

Архив