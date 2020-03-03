Касым-Жомарт Токаев принял президента ЕБРР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял президента Европейского банка реконструкции и развития Суму Чакрабарти. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев и Сума Чакрабарти обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Казахстаном и ЕБРР, в том числе ход реализации ряда совместных инвестиционных проектов.

Собеседники также обменялись мнениями о развитии мировой экономики в контексте негативного влияния эпидемии коронавирусной инфекции.

Сума Чакрабарти, поздравив Касым-Жомарта Токаева с годовщиной вступления на пост Президента Казахстана, высоко оценил проделанную за этот период работу по осуществлению политических и экономических реформ в стране, особо выделив реализацию концепции «Слышащего государства».

«По мнению нашей команды из головного офиса в Лондоне и представительства в Казахстане, Ваш огромный международный опыт и знания вносят значительный вклад в развитие страны. За этим очень приятно наблюдать. Мы поддерживаем Ваши усилия и благодарим за то, что Вы проделали в течение первого года на посту Президента», – сказал руководитель ЕБРР.