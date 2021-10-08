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    13:04, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев принял президента Азиатского банка развития

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял президента Азиатского банка развития Масацугу Асакаву, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    В ходе встречи, состоявшейся в режиме видеоконференцсвязи, были обсуждены перспективы сотрудничества между Казахстаном и Азиатским банком развития.

    Глава государства поздравил Масацугу Асакаву с избранием на должность руководителя финансового института, высоко оценив вклад АБР в социально-экономическое развитие Казахстана.

    – За 27 лет сотрудничества АБР инвестировал в экономику Казахстана почти 6 млрд долларов. Эта сумма является весьма внушительной, она демонстрирует успешное развитие нашего сотрудничества. Мы высоко ценим наше партнерство и намерены поддерживать долгосрочные и взаимовыгодные отношения, – подчеркнул Президент Казахстана.

    Важной темой беседы стала подготовка новой Стратегии странового партнерства между Казахстаном и АБР на 2022-2026 годы.

    – Уверен, что новая Стратегия АБР по Казахстану будет полностью учитывать наши национальные приоритеты и планы, в том числе новую модель государственного управления, диверсификацию экономики и зеленый рост, сбалансированное территориальное развитие, торгово-экономическое сотрудничество, цифровизацию, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства также проинформировал руководителя АБР о росте ВВП нашей страны, антиинфляционных мерах, развитии транспортно-логистической инфраструктуры, поддержке малого и среднего бизнеса.


    Теги:
    Президент Казахстана Главная Интеграция и партнерство
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