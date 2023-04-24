Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра Чехии Петра Фиалу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял Премьер-министра Чешской Республики Петра Фиалу, находящегося в Казахстане с официальным визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент высказал уверенность в том, что первый официальный визит Петра Фиалу в нашу страну будет способствовать укреплению двусторонних отношений.

– Приветствую тот факт, что Вы привезли сюда большую бизнес-делегацию. Состоится бизнес-форум, который, конечно, будет очень полезен в плане продвижения наших деловых контактов и сотрудничества, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава нашего государства передал теплые слова поздравления Петру Павлу по случаю его избрания на пост Президента Чехии.

Особое внимание в ходе встречи было уделено перспективам расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе в транспортно-логистической сфере. Президент заявил о готовности оказать всестороннюю поддержку чешским инвесторам.

– Приветствуем инвестиции из Чешской Республики в различные сектора экономики, включая энергетику и машиностроение, транспорт, сельское хозяйство, финансы, медицинскую промышленность и фармацевтику. Мы также рассчитываем на запуск прямого воздушного сообщения между столицами наших стран, – подчеркнул он.

В свою очередь Петр Фиала подтвердил приверженность Чехии дальнейшему развитию сотрудничества с нашей страной.

– У Чешской Республики давние и дружественные отношения с Казахстаном, и мы рассчитываем на их продолжение. Надеюсь, что наша встреча даст новый импульс для более активных контактов. Для нас Казахстан является весьма важным партнером. Сотрудничество между Казахстаном и Чешской Республикой являются одним из важнейших столпов отношений Европейского Союза и Центральной Азии, – подчеркнул премьер-министр Чехии.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.