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Касым-Жомарт Токаев принял председателя Союза писателей Мереке Кулкенова

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
31 Мая 2023, 15:25
Касым-Жомарт Токаев принял председателя Союза писателей Мереке Кулкенова Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи была обсуждена роль литераторов в укреплении национального единства и формировании общих ценностей в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что Союз писателей Казахстана – это духовный центр притяжения нашей национальной интеллигенции. Невозможно не отметить огромную заслугу литераторов в сохранении преемственности традиций и укреплении единства народа.

Как подчеркнул Президент, мир меняется на глазах, меняются требования читателей и ценности общества. Поэтому задача, которая стоит сегодня перед литературным сообществом – соответствовать духу нового времени.

Президент акцентировал внимание, что Союзу писателей нужно с учетом спроса читательской аудитории создавать по-настоящему интересные произведения. Отдельного внимания заслуживает творчество молодых авторов. По его словам, государство будет всячески поддерживать писателей.

Мереке Кулкенов рассказал Главе государства об актуальных проблемах, озвученных в ходе недавнего съезда писателей, и планах на предстоящий период.

Он высказал предложение включить в закон «О культуре» отдельные нормы, которые будут способствовать изданию и более широкой популяризации произведений отечественных писателей.

Председатель союза писателей также выразил благодарность за всестороннюю поддержку, оказываемую государством творческим людям.


Президент Казахстана   Культура   Акорда   Токаев Касым-Жомарт  
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