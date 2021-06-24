НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров Lancaster Group Kazakhstan Берика Каниева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Глава государства ознакомился с реализуемыми компанией проектами в сферах спорта, образования и экологии, а также вкладом холдинга в борьбу с пандемией.

В частности, Берик Каниев рассказал Президенту о достижениях футбольной лиги «Jas Qyran», созданной с целью всесторонней поддержки детско-юношеского футбола, улучшения инфраструктуры тренировочных центров и повышения квалификации тренерского состава.

Касым-Жомарта Токаева проинформировали о проекте «Quantum STEM Schools» – инновационной сети частных школ в Казахстане, которая предполагает обучение на основе передового опыта Сингапура и США.

Главе государства также был представлен Общественный фонд «AirVision.kz», созданный с целью улучшения экологии города Алматы.

В завершение встречи Президент отметил, что футбольная академия «Jas Qyran» – хороший пример содействия массовому детскому спорту, в частности, футболу.

Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов в реализации этого важного начинания, а также высоко оценил участие Lancaster Group Kazakhstan в осуществлении других социально значимых проектов.