Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета ассоциации «EcoJer» Лаззат Рамазанову
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета Казахстанской ассоциации региональных экологических инициатив «EcoJer» Лаззат Рамазанову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Лаззат Рамазанова сообщила Главе государства о деятельности ассоциации «EcoJer», разработке и внедрении технологий по минимизации негативного воздействия промышленных предприятиях на качество воздуха.
В ходе встречи были обсуждены основные положения проекта нового Экологического кодекса, в разработке которого активное участие принимали общественные объединения.
Глава государства подчеркнул необходимость приведения экологического законодательства в соответствие с передовыми международными стандартами.
Ранее Лаззат Рамазанова рассказала МИА «Казинформ» о деятельности Казахстанской ассоциации региональных экологических инициатив «EcoJer».
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