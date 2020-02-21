Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета ассоциации «EcoJer» Лаззат Рамазанову

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета Казахстанской ассоциации региональных экологических инициатив «EcoJer» Лаззат Рамазанову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Лаззат Рамазанова сообщила Главе государства о деятельности ассоциации «EcoJer», разработке и внедрении технологий по минимизации негативного воздействия промышленных предприятиях на качество воздуха.

В ходе встречи были обсуждены основные положения проекта нового Экологического кодекса, в разработке которого активное участие принимали общественные объединения.

Глава государства подчеркнул необходимость приведения экологического законодательства в соответствие с передовыми международными стандартами.

Ранее Лаззат Рамазанова рассказала МИА «Казинформ» о деятельности Казахстанской ассоциации региональных экологических инициатив «EcoJer».