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Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления Евразийского банка развития Николая Подгузова

26 Января 2023, 15:09
Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления Евразийского банка развития Николая Подгузова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ходе встречи Президент был проинформирован о результатах работы и планах дальнейшего сотрудничества Евразийского банка развития (ЕАБР) с Казахстаном, а также о прогнозах на предстоящий период. В 2023 году банк намерен инвестировать в нашу страну более 1,1 млрд долларов, а также способствовать притоку международных инвестиций в казахстанские проекты. Среди приоритетных отраслей: транспортная инфраструктура и логистика, промышленность, агропромышленный комплекс, зеленая энергетика и водные ресурсы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Николай Подгузов сообщил, что в прошлом году ЕАБР перевыполнил все плановые показатели, объем инвестиций в Казахстан составил 1,2 млрд долларов США, увеличившись в пять раз по сравнению с 2021 годом.

Главе государства также была представлена информация о ходе реализации межстрановых интеграционных проектов. В частности, такие проекты, как строительство железнодорожной линии Аягоз – Бахты и пограничного перехода на казахстанско-китайской границе, а также модернизация водовода Астрахань – Мангышлак.

Кроме того, председатель ЕАБР рассказал Президенту о предстоящей встрече Ассоциации институтов развития Азиатско-Тихоокеанского региона (ADFIAP), которая пройдет с 15 по 17 мая этого года в Алматы. Мероприятие соберет более 80 организаций из 40 стран мира, а также международные структуры, профильные министерства Казахстана и региона для обсуждения вопросов инвестиций в экономику нашей страны и ЕАЭС.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул активную роль ЕАБР в интеграционных процессах. По его словам, участие банка в реализации проектов по модернизации и строительству инфраструктуры внесет значительный вклад в экономическое развитие Казахстана.

Фото: akorda.kz




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