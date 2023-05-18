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Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления CNPC Дай Хоуляна

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Мая 2023, 13:06
Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления CNPC Дай Хоуляна Фото: t.me/aqorda_resmi

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя правления компании China National Petroleum Corporation Дай Хоуляна. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в энергетической сфере, транспортировки, а также переработки нефти и газа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент был проинформирован о планах CNPC по укреплению взаимодействия с казахстанской стороной. В частности, рассматриваются возможности расширения производственных мощностей Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, увеличения пропускной способности нефтепровода Казахстан–Китай и др.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что компания CNPC является давним стратегическим партнером Казахстана в энергетической сфере.

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Президент Казахстана   Акорда   Экономика   Китай   Нефть  
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