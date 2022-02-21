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Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Самрук-Казына»
21 Февраля 2022 19:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя правления АО «Самрук-Казына» Алмасадама Саткалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
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Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об исполнении плана мероприятий по реформированию фонда «Самрук-Казына».
Алмасадам Саткалиев доложил Президенту о ходе реализации крупных инвестиционных проектов в энергетике, нефтегазовой и инфраструктурной сфере.
Главе государства было доложено о планах по приватизации и выходу на IPO ключевых активов группы фонда.
По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, касающихся продолжения работы по реформированию АО «Самрук-Казына», повышения прозрачности закупок, поддержки отечественных товаропроизводителей и поставщиков.
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