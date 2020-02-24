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Касым-Жомарт Токаев принял председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича

24 Февраля 2020 14:17
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Касым-Жомарт Токаев принял председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Касым-Жомарт Токаев принял нового председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаила Мясниковича.

Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития Евразийского экономического союза, в том числе взаимодействие Казахстана с ЕЭК.

Поздравив Михаила Мясниковича со вступлением в должность, Глава государства выразил уверенность в том, что Комиссия под его руководством внесет вклад в дальнейшее углубление евразийской интеграции.

«У нас никаких сомнений в том, что Вы, используя свой богатый опыт в качестве руководителя правительства, руководителя парламента и президента Академии наук Беларуси, проявите все свои знания и компетенции с тем, чтобы обеспечить успех деятельности этого очень важного органа в Евразийском экономическом союзе», – отметил Президент Казахстана.


Касым-Жомарт Токаев напомнил, что договор об учреждении ЕАЭС, созданного по инициативе Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева, был подписан 5 лет назад в столице нашей страны.

«Союз проделал очень большой путь в своем развитии. Конечно же, это не проторенный путь. Поэтому бывают удачи и неудачи, тем не менее, мы считаем, что Евразийский экономический союз оправдал свое предназначение. И, конечно же, в дальнейшем будет развиваться при том понимании, что все государства-участники этого Союза будут проявлять необходимую волю к этому», – сказал Глава государства.

Михаил Мясникович поблагодарил Президента за высокое доверие, оказанное при рассмотрении его кандидатуры на должность председателя ЕЭК, а также рассказал о приоритетах своей работы на данном посту.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда, ЕАЭС,
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