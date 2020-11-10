Касым-Жомарт Токаев принял председателя Духовного управления мусульман Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Духовного управления мусульман Казахстана, Верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы. Глава государства был проинформирован о благотворительной деятельности Духовного управления мусульман Казахстана во время пандемии коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

По словам Наурызбая кажы Таганулы, муфтият бесплатно предоставил больницам кислородные аппараты и медицинское оборудование, раздал нуждающимся лекарства, маски и защитную одежду, сшитые в швейных цехах при мечетях. Также в рамках акции «Ел үлесі – пәтерде» было предоставлено 314 квартир. Кроме того, он рассказал о вопросах повышения квалификации имамов и подготовки кадров.

Касым-Жомарту Токаеву сообщили, что муфтият приступит к широкой популяризации учения «Ихсан» и концепции «совершенного человека» Абая.

На встрече также были рассмотрены планы и перспективы деятельности Духовного управления мусульман Казахстана. В частности, были затронуты вопросы создания Исламской академии, строительства Библиотеки ислама и теологии, приведения архитектуры мечетей в стране в соответствие с казахскими традициями.

Глава государства, высоко оценив работу Духовного управления мусульман Казахстана, пожелал успехов в дальнейших начинаниях.