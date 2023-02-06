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Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по делам госслужбы

6 Февраля 2023, 15:03
Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по делам госслужбы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главе государства был представлен отчет о деятельности Агентства в 2022 году и исполнении его поручений, а также о планах на предстоящий период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Дархан Жазыкбаев доложил Президенту о проведенной работе по устранению излишних барьеров при поступлении на государственную службу и упрощению порядка выхода из нее. В целях полной цифровизации процесса отбора и приема на государственную службу модернизирована система «Е-қызмет», на базе которой с 1 марта 2023 года будет проведена пилотная апробация новой системы отбора.

Председатель Агентства отчитался о результатах анализа деятельности государственных органов, направленных на снижение бюрократических барьеров, также он отдельно остановился на планируемых мерах по трансформации Агентства в полноценный HR-институт.

Глава государства был проинформирован о ходе очередного отбора в Президентский молодежный кадровый резерв с учетом потребности государственного аппарата в отраслевых кадрах. В планах также создание региональных молодежных кадровых резервов.

Глава государства поручил продолжить системную работу по формированию сервисной модели государственного аппарата, не допускающей проявления бюрократизма, и дальнейшему совершенствованию государственной службы.


Фото: akorda.kz

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