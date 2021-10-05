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Касым-Жомарт Токаев принял посла США в Казахстане Уильяма Мозера

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Октября 2021, 16:13
Касым-Жомарт Токаев принял посла США в Казахстане Уильяма Мозера

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял чрезвычайного и полномочного посла США в Казахстане Уильяма Мозера по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Уильяма Мозера за вклад в развитие расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и Соединенными Штатами.

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«Хочу выразить вам признательность за прекрасную работу на посту посла США в Казахстане. Ваша страна в числе первых признала Независимость Казахстана. Мы никогда этого не забудем», – сказал Президент.

Глава государства подтвердил твердый настрой казахстанской стороны на расширение конструктивного сотрудничества с США во благо народов двух дружественных стран.

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В свою очередь Уильям Мозер, поблагодарив Касым-Жомарта Токаева за поддержку, высоко оценил проводимые в нашей стране политические и экономические реформы. Кроме того, американский дипломат заявил о приверженности Вашингтона обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии.

Собеседники обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и региональной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане.

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В завершение беседы Президент вручил Уильяму Мозеру благодарственное письмо и специальный нагрудный знак, пожелав дальнейших успехов на дипломатической службе.

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