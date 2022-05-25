25 Мая 2022 18:10

Касым-Жомарт Токаев принял основателя и гендиректора Binance Чанпена Чжао

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял основателя и генерального директора крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпена Чжао. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи обсуждены перспективы долгосрочного сотрудничества между профильными структурами Казахстана и Binance в области цифровых финансов, реализации совместных образовательных программ в сфере блокчейн-технологий, а также вопросы создания регионального хаба криптоиндустрии в Казахстане.

По завершении встречи в присутствии Президента был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и компанией Binance.