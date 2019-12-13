+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 3 °С
USD 384.63 EUR 427.98
RUB 6.08 CNY 54.68
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Касым-Жомарт Токаев принял народную артистку Казахстана Розу Рымбаеву

13 Декабря 2019 12:49
Поделиться:
Касым-Жомарт Токаев принял народную артистку Казахстана Розу Рымбаеву

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял народную артистку Казахстана Розу Рымбаеву. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме

Касым-Жомарт Токаев наградил победителей премии «Алтын сапа» и конкурса «Парыз»
Экспорт и внутренний рынок должны помочь Казахстану в борьбе с новыми вызовами –  Глава государства Касым-Жомарт Токаев озвучил задачи третьей пятилетки индустриализации Количество внедривших цифровизацию предприятий надо довести до 200 – Президент

В ходе встречи собеседники обсудили развитие культуры в стране.

Роза Рымбаева рассказала Президенту о намерении организовать сольные концерты во всех областях Казахстана по случаю 45-летия ее творческой деятельности. Певица также поделилась планами по созданию культурного центра, деятельность которого будет направлена на поддержку талантливых молодых музыкантов.

Глава государства поздравил Розу Рымбаеву с присуждением звания «Қазақстанның Еңбек Ері» и пожелал ей дальнейших творческих успехов.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Общество,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив