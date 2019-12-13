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Касым-Жомарт Токаев принял народную артистку Казахстана Розу Рымбаеву
13 Декабря 2019 12:49
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял народную артистку Казахстана Розу Рымбаеву. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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В ходе встречи собеседники обсудили развитие культуры в стране.
Роза Рымбаева рассказала Президенту о намерении организовать сольные концерты во всех областях Казахстана по случаю 45-летия ее творческой деятельности. Певица также поделилась планами по созданию культурного центра, деятельность которого будет направлена на поддержку талантливых молодых музыкантов.
Глава государства поздравил Розу Рымбаеву с присуждением звания «Қазақстанның Еңбек Ері» и пожелал ей дальнейших творческих успехов.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Общество,
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