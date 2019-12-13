Касым-Жомарт Токаев принял народную артистку Казахстана Розу Рымбаеву

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял народную артистку Казахстана Розу Рымбаеву. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи собеседники обсудили развитие культуры в стране.

Роза Рымбаева рассказала Президенту о намерении организовать сольные концерты во всех областях Казахстана по случаю 45-летия ее творческой деятельности. Певица также поделилась планами по созданию культурного центра, деятельность которого будет направлена на поддержку талантливых молодых музыкантов.

Глава государства поздравил Розу Рымбаеву с присуждением звания «Қазақстанның Еңбек Ері» и пожелал ей дальнейших творческих успехов.



