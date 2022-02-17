Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства был проинформирован о принимаемых мерах по восстановлению правопорядка в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В настоящее время министерством внутренних дел расследуется 2739 уголовных дел. Основное их количество возбуждено по фактам краж, незаконного оборота оружия, умышленного повреждения чужого имущества. Под стражей находится 271 лицо, 196 задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности.

Как доложил Ерлан Тургумбаев, при проведении следственных мероприятий обеспечивается соблюдение прав граждан. С учетом тяжести преступления из следственных изоляторов освобождены 103 гражданина, в отношении которых применены меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества. В отношении более 200 подозреваемых избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде или залога, то есть без водворения в ИВС.

Министр сообщил, что депутатам Мажилиса Парламента, представителям общественно-наблюдательных комиссий, национального превентивного механизма и неправительственных организаций обеспечен доступ в следственные изоляторы.

Касым-Жомарт Токаев также заслушал отчет о мерах по повышению боеготовности органов внутренних дел к реагированию на кризисные ситуации, пересмотру алгоритма взаимодействия силовых органов.

Президент поручил МВД продолжить работу по обеспечению правопорядка в стране, защите конституционных прав задержанных лиц и проведению объективного расследования причин январских трагедий.