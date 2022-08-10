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Касым-Жомарт Токаев принял министра культуры и спорта Даурена Абаева
10 Августа 2022 14:47

Касым-Жомарт Токаев принял министра культуры и спорта Даурена Абаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Даурен Абаев доложил Президенту о проводимой работе по всему спектру курируемых вопросов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Министр рассказал о мерах по повышению доходов некоторых категорий граждан. По его словам, в текущем году выросла заработная плата работников отдельных организаций культуры, искусства и спорта. Министерство продолжит работу по исполнению соответствующего поручения Главы государства.

Даурен Абаев отчитался о ситуации в книгоиздательской отрасли. Основные усилия сегодня направлены на обеспечение конкурентоспособности отечественной печатной продукции, в том числе детской литературы, а также на поддержку казахстанских писателей. Наряду с этим Президент был проинформирован о модернизации и цифровизации архивных хранилищ.

Отдельное внимание было уделено подготовке казахстанских спортсменов к крупным международным стартам, включая Олимпийские игры 2024 года.

По итогам встречи Глава государства поставил перед министерством ряд задач по популяризации массового и детского спорта, продвижению отечественной культуры.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития туристской инфраструктуры и создания необходимых условий для привлечения иностранных инвесторов и запуска совместных проектов в сфере туризма.


Фото: akorda.kz




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