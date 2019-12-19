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Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Нурлана Ногаева

19 Декабря 2019 16:08
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Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Нурлана Ногаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Нурлана Ногаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев напомнил о важности целей и задач, стоящих перед министерством энергетики, а также поручил уделить особое внимание обеспечению населения электроэнергией, газом и теплом.

Рассмотрены вопросы взаимодействия с крупными мировыми и отечественными компаниями в нефтегазовой сфере и энергетике.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Энергетика, Акорда,
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