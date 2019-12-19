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Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Нурлана Ногаева
19 Декабря 2019 16:08
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Нурлана Ногаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
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В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев напомнил о важности целей и задач, стоящих перед министерством энергетики, а также поручил уделить особое внимание обеспечению населения электроэнергией, газом и теплом.
Рассмотрены вопросы взаимодействия с крупными мировыми и отечественными компаниями в нефтегазовой сфере и энергетике.
По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Энергетика, Акорда,
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