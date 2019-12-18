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Касым-Жомарт Токаев принял Мадину Абылкасымову

18 Декабря 2019 17:50
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Касым-Жомарт Токаев принял Мадину Абылкасымову

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадину Абылкасымову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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В ходе встречи Глава государства дал Мадине Абылкасымовой ряд конкретных поручений по обеспечению стабильности банковской системы и развитию финансового сектора.

Новое Агентство будет располагаться в городе Алматы.

Напомним, сегодня Мадина Абылкасымова была Указом Президента назначена председателем Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Ранее она занимала должность заместителя председателя Национального Банка РК.

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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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