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20.09.2019 19:55
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20.09.2019 19:42
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Касым-Жомарт Токаев принял известного французского политика Жака Аттали
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял известного французского политика, президента ассоциации «Attali and Associés» Жака Аттали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы международной повестки дня, взаимодействие европейских стран с Центральной Азией, а также продвижение социально-экономических преобразований в Казахстане.
Французский политик, основатель и первый глава Европейского банка реконструкции и развития Жак Аттали выразил свою благодарность Президенту Касым-Жомарту Токаеву за встречу и отметил, что Казахстан уверенно сохраняет стабильность и устойчивое развитие в сложных условиях быстроменяющегося мира.
Глава государства подчеркнул, что Казахстан всегда придерживается миролюбивой политики с другими странами, открыт для взаимовыгодного сотрудничества и партнерства, а также проводит активную работу по привлечению зарубежного капитала и улучшению инвестиционного климата.
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