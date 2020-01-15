Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного секретаря ГРЕКО Джанлуку Эспозито

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства принял исполнительного секретаря ГРЕКО Джанлуку Эспозито. В ходе встречи были обсуждены вопросы вступления Казахстана в состав Группы государств против коррупции (ГРЕКО), а также перспективы взаимодействия с Советом Европы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев высказал признательность Совету Европы за поддержку присоединения нашей страны к ГРЕКО и отметил важность сотрудничества с данной организацией в деле противодействия коррупции.

«Мы очень заинтересованы участвовать в деятельности этой организации. Мы убеждены, что это придаст серьезный дополнительный импульс нашим усилиям по борьбе с коррупцией, а также будет способствовать решению других проблем, которые препятствуют нашему прогрессу», - отметил Касым-Жомарт Токаев.





В свою очередь Джанлука Эспозито заявил, что сотрудничество Казахстана и ГРЕКО будет взаимовыгодным для обеих сторон.

«Членство Казахстана будет способствовать не только продвижению принципов и механизмов борьбы с коррупцией, но и улучшению бизнес-климата, совершенствованию сферы государственных услуг», – считает исполнительный секретарь ГРЕКО.