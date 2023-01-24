Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Касым-Жомарт Токаев принял Главу Республики Саха Айсена Николаева

24 Января 2023, 14:35
Касым-Жомарт Токаев принял Главу Республики Саха Айсена Николаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи обсудили перспективы развития взаимовыгодной кооперации регионов Казахстана с Республикой Саха (Якутия) в торгово-экономической, научной и культурно-гуманитарной сферах, а также в цифровизации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства отметил, что активное межрегиональное взаимодействие положительно сказывается на показателях взаимной торговли. По его словам, товарооборот между регионами существенно вырос и Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении торговых отношений.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан уделяет особое внимание углублению сотрудничества с Республикой Саха, с которой нас связывают глубокие исторические корни и тесные культурно-гуманитарные связи.

В свою очередь Айсен Николаев рассказал о готовности региона взаимодействовать с казахстанскими компаниями в торговле промышленной продукцией, минеральными ресурсами и ювелирными изделиями. Кроме того, Якутия заинтересована в сотрудничестве в области цифровых технологий, креативной индустрии и кинематографа.

Фото: akorda.kz


Новости по теме
Глава государства принял президента Казахстанской федерации шахмат Тимура Турлова
Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией о признании пробирного клейма на изделиях из драгметаллов
Глава государства принял президента Air Astana Питера Фостера
Теги:
Читайте также
Казахстан и США обсудили сотрудничество в сфере энергетической безопасности
Глава государства принял президента Казахстанской федерации шахмат Тимура Турлова
Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией о признании пробирного клейма на изделиях из драгметаллов
Глава государства принял президента Air Astana Питера Фостера
Какие возможности открывает для казахстанцев политическая повестка 2023 года
Президент поздравил казахстанских спортсменов с успешным выступлением на Универсиаде
Вопросы повышения взаимодействия государств ОЭС обсудят в Ташкенте
Международное сообщество ожидает прозрачных выборов - американские эксперты
Новости партнеров
Популярное
1 Антикор задержал гендиректора «Алматинских тепловых сетей»
2 Казахстанские боксеры узнали соперников по финалу ЧА-2023 до 22 лет
3 Ряд частных жилых домов отключили от тепла в Павлодаре
4 Известный композитор Арман Дуйсенов ушел из жизни в возрасте 48 лет
5 Закладчика наркотиков задержали в Костанае

Лента новостей