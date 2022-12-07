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Касым-Жомарт Токаев принял главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса

7 Декабря 2022, 12:52
Касым-Жомарт Токаев принял главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаевпринял министра иностранных дел Литовской Республики Габриэлюса Ландсбергиса, находящегося в Астане с официальным визитом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Собеседники обсудили перспективы развития казахско-литовских отношений, уделив особое внимание укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействие в рамках международных организаций.

Приветствуя литовского дипломата, Касым-Жомарт Токаев назвал Литву приоритетным партнером нашей страны в Балтийском регионе и Европейском Союзе.

Подчеркнута важность активизации межправительственного сотрудничества и расширения взаимодействия между деловыми кругами двух стран в сферах транспорта и логистики, строительства и обрабатывающей промышленности.

Габриэлюс Ландсбергис передал Касым-Жомарту Токаеву теплые слова приветствия и наилучшие пожелания Президента Литвы Гитанаса Науседы, а также подчеркнул, что Литва рассматривает Казахстан в качестве ведущего торгово-экономического партнера в Центральной Азии.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Фото: akorda.kz


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