Касым-Жомарт Токаев принял Генерального секретаря ОДКБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася. Глава государства выразил удовлетворение итогами внеочередного саммита Организации Договора о коллективной безопасности, а также высказал благодарность союзникам по ОДКБ за поддержку и оказание своевременной помощи Казахстану в условиях террористического нападения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана отметил личный вклад Генерального секретаря ОДКБ и всех сотрудников Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ в усилия, направленные на организацию миротворческой миссии в нашей стране.

– Данная ситуация еще раз подтвердила ценность самой Организации как военно-политической структуры. Я думаю, об Организации Договора о коллективной безопасности сейчас заговорили в международном сообществе. Эффективность Организации проявилась достаточно наглядно в этой ситуации. Крайне важно, с моей точки зрения, чтобы Секретариат наладил взаимодействие с руководством других международных организаций. Это будет очень полезно. Считаю, что учреждение института Специального представителя Генерального секретаря ОДКБ по миротворческим операциям тоже очень уместно, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, в том числе о начале вывода из нашей страны контингентов государств-членов Организации в обозначенные Главой Казахстана сроки.

Станислав Зась также подтвердил важность и своевременность реализации инициативы Президента Казахстана об учреждении института Спецпредставителя Генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества.