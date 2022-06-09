00:03
9 Июня 2022 19:47
Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора компании Glencore
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На полях 34-го заседания Совета иностранных инвесторов Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Гэри Нейглом — генеральным директором Glencore, одной из крупнейших в мире компаний в сфере торговли сырьевыми товарами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы декарбонизации экономики, отдельные аспекты деятельности компании в горно-металлургической и энергетической отраслях Казахстана.
Глава государства акцентировал внимание на важности соблюдения экологических норм и внедрения передовых технологий в производстве.
Генеральный директор проинформировал Президента о результатах работы Glencore в Казахстане и планах на предстоящий период.
Читайте также
Лента новостей
вчера 23:45
вчера 23:23
вчера 23:00
вчера 22:53
вчера 22:45
вчера 22:36
вчера 22:26
вчера 22:11
вчера 21:57
вчера 21:45
вчера 21:33
вчера 21:25
вчера 21:13
вчера 21:01
вчера 20:49
вчера 20:37
вчера 20:25
вчера 20:13
вчера 20:00