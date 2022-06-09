9 Июня 2022 19:47

Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора компании Glencore

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На полях 34-го заседания Совета иностранных инвесторов Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Гэри Нейглом — генеральным директором Glencore, одной из крупнейших в мире компаний в сфере торговли сырьевыми товарами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы декарбонизации экономики, отдельные аспекты деятельности компании в горно-металлургической и энергетической отраслях Казахстана.

Глава государства акцентировал внимание на важности соблюдения экологических норм и внедрения передовых технологий в производстве.

Генеральный директор проинформировал Президента о результатах работы Glencore в Казахстане и планах на предстоящий период.