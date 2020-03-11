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Касым-Жомарт Токаев принял Ерболата Досаева

11 Марта 2020 12:47
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Касым-Жомарт Токаев принял Ерболата Досаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Глава государства был проинформирован о текущей ситуации на финансовом рынке и принимаемых мерах по обеспечению макроэкономической стабильности в стране.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Нацбанк Казахстана,
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