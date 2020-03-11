Касым-Жомарт Токаев принял Ерболата Досаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Глава государства был проинформирован о текущей ситуации на финансовом рынке и принимаемых мерах по обеспечению макроэкономической стабильности в стране.