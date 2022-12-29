Касым-Жомарт Токаев принял Эльвиру Азимову

29 Декабря 2022, 15:02

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Эльвирой Азимовой, которая вступает в должность председателя Конституционного суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства отметил важность создания нового органа, который будет обеспечивать строгое и неуклонное соблюдение норм Конституции. Он выразил уверенность, что Конституционный суд будет способствовать установлению в стране основных принципов демократии и внесет большой вклад в дело защиты прав и свобод граждан.

Новый орган, помимо круга вопросов, которые входили в компетенцию Конституционного совета, будет рассматривать и обращения граждан, считающих, что определенные нормативно-правовые акты нарушают их конституционные права.

Фото: akorda.kz