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Касым-Жомарт Токаев принял Эльвиру Азимову

29 Декабря 2022, 15:02
Касым-Жомарт Токаев принял Эльвиру Азимову

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Эльвирой Азимовой, которая вступает в должность председателя Конституционного суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства отметил важность создания нового органа, который будет обеспечивать строгое и неуклонное соблюдение норм Конституции. Он выразил уверенность, что Конституционный суд будет способствовать установлению в стране основных принципов демократии и внесет большой вклад в дело защиты прав и свобод граждан.

Новый орган, помимо круга вопросов, которые входили в компетенцию Конституционного совета, будет рассматривать и обращения граждан, считающих, что определенные нормативно-правовые акты нарушают их конституционные права.

Фото: akorda.kz


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