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Касым-Жомарт Токаев принял Динару Садуакасову

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Марта 2023, 12:54
Касым-Жомарт Токаев принял Динару Садуакасову Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял почетного президента федерации шахмат города Астаны Динару Садуакасову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев и международный гроссмейстер среди женщин Динара Садуакасова обменялись мнениями о развитии шахмат в стране.

Известная шахматистка рассказала Главе государства о проводимой работе по повышению популярности шахмат и планах на будущее.

По словам гроссмейстера, регулярно проводятся мастер-классы и квалификационные турниры среди детей.

Президент поздравил Динару Садуакасову с завоеванием серебряной медали в рапиде на чемпионате мира по шахматам в Алматы в прошлом году. Он также отметил, что шахматистам будет оказана всесторонняя поддержка со стороны государства.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Динаре Садуакасовой успехов на предстоящих соревнованиях.

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