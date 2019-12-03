+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 6 °С
USD 386.35 EUR 425.14
RUB 6.03 CNY 55.05
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Касым-Жомарт Токаев принял делегацию Катара

3 Декабря 2019 13:31
Поделиться:
Касым-Жомарт Токаев принял делегацию Катара

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства встретился с делегацией финансовых кругов Катара во главе с председателем Центрального банка страны Абдаллой Аль Тани. В ходе встречи были рассмотрены вопросы взаимодействия в сфере финансов, привлечения инвестиций и по линии Международного финансового центра «Астана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Новости по теме

Президент выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП с автобусом в Кызылординской области
Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Президент РК принял государственного и общественного деятеля Омирбека Байгелди Глава государства встретился с представителями французского бизнеса

Президент Казахстана отметил, что визит делегации Катара должен придать новый импульс развитию взаимного сотрудничества.

«В июне текущего года в Душанбе я провел встречу с Эмиром Катара, в ходе которой мы договорились предпринять конкретные действия для строительства солидного моста между двумя государствами. Я пригласил его совершить официальный визит в столицу Казахстана. В данном контексте, я думаю, визит вашей делегации станет весьма важным для нас», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Председатель Центрального банка Катара Абдалла Аль Тани передал приветствие от имени руководства своей страны Президенту, Правительству и народу Казахстана.

«Как вы знаете, отношения между двумя странами развиваются на высоком уровне. Наш визит призван поддержать эту тенденцию. У нас весьма давние и тесные связи с финансовыми структурами вашей страны. Мы взаимодействуем в банковском, финансовом и инвестиционном направлениях. Вчера мы договорились об открытии на базе Международного финансового центра «Астана» филиала одного из крупнейших банков Катара», - сказал катарский финансист.


Он также высказал мнение, что скорый запуск прямого авиасообщения между двумя странами укрепит торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.

В состав катарской делегации также вошли председатель правления Катарской фондовой биржи Рашид Аль-Мансури, председатель банковской группы «Masraf Al Rayan» Хусейн Аль-Абдалла, председатель правления «Qatar International Islamic Bank» Абдул Басит Аль-Шайби, и.о. председателя правления «Qatar National Bank» Абдулла Аль-Халифа, председатель правления ведомства регулятора Катарского финансового центра Майкл Раян, член правления банковской группы «Commercial Bank of Qatar» Мохамад Мандани Аль-Эмади и посол Катара в Казахстане Абдулазиз Аль-Румейхи.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив