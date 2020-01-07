Касым-Жомарт Токаев принял Даниала Ахметова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев принял акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Аким доложил Главе государства об итогах социально-экономического развития области в 2019 году, а также о планах по дальнейшему укреплению потенциала региона.

По словам Даниала Ахметова, в Восточном Казахстане увеличились показатели инвестиций в основной капитал, наблюдается рост производства в промышленности и сельском хозяйстве.

Аким области сообщил Президенту о ходе работы по оказанию адресной социальной помощи в новом формате. Касым-Жомарт Токаев поручил провести тщательный анализ экономического состояния буквально каждой проживающей в области малообеспеченной семьи и принять соответствующие меры по оказанию им помощи. Аналогичное поручение было дано по многодетным семьям.

Даниал Ахметов также проинформировал Главе государства о плане строительства моста через Бухтарминское водохранилище во втором полугодии текущего года. Президент отметил важность возведения этого социально значимого объекта для удовлетворения нужд значительной части населения области.

Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений, в том числе связанных с проведением 175-летия Абая Кунанбайулы, включая строительство музейного и гостиничного комплекса в Жидебае.

Глава государства положительно оценил работу акима по социально-экономическому развитию региона, выделив при этом его усилия по укреплению научно-образовательного и медицинского потенциала Восточно-Казахстанской области.