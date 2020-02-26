Касым-Жомарт Токаев принял члена Нацсовета общественного доверия Михаила Дорофеева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял члена Национального совета общественного доверия Михаила Дорофеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства ознакомился с позицией члена Национального совета общественного доверия, журналиста Михаила Дорофеева по ситуации на отечественном информационном пространстве.

В ходе беседы также были затронуты вопросы, связанные с повышением конкурентоспособности средств массовой информации, эффективной реализацией государственного информационного заказа, а также защитой прав журналистов.

Михаил Дорофеев от имени медиасообщества выразил признательность Президенту Казахстана за решение по декриминализации статьи 130 Уголовного кодекса о клевете.

Касым-Жомарт Токаев, отметив важность развития качественного контента на телевидении, подчеркнул, что государство продолжит оказывать поддержку казахстанским СМИ.