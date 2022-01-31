Касым-Жомарт Токаев принял чемпионку мира по шахматам Бибисару Асаубаеву

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент тепло поздравил молодую шахматистку с яркой победой на прошедшем в Варшаве чемпионате мира по шахматам в категории «блиц» и завоеванной серебряной медалью в категории «рапид», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Бибисара Асаубаева выразила Касым-Жомарту Токаеву благодарность за поддержку и рассказала о дальнейших карьерных планах.

Глава государства высказал уверенность в том, что Бибисара Асаубаевой и впредь будет достойно представлять Казахстан на мировой шахматной арене, и пожелал ей новых побед.