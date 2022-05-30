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Касым-Жомарт Токаев принял Бердибека Сапарбаева
30 Мая 2022 13:16

Касым-Жомарт Токаев принял Бердибека Сапарбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял государственного и общественного деятеля Бердибека Сапарбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о проводимой в регионах работе и широком обсуждении населением политических преобразований.

Бердибек Сапарбаев сообщил об исполнении поручений Главы государства в Жамбылской области, которую он ранее возглавлял. В частности, речь шла о реализации проектов «Асар», «Туған жерге тағзым», «Жомарт түлек», «Бейбітшілік пен келісім», направленных на повышение качества жизни населения и укрепление единства народа. Кроме того, была предоставлена информация о реализованном в Жамбылской области пилотном проекте, нацеленном на создание условий для самообеспечения каждой семьи.

Бердибек Сапарбаев поделился с Президентом своим видением дальнейших перспектив развития сельскохозяйственной отрасли, в том повышения готовности аграриев к возможной засухе. Также было высказано предложение укрепить взаимодействие местных органов власти и родителей по привитию детям трудовых навыков. Особое внимание в ходе встречи было уделено снижению уровня безработицы среди молодежи.


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