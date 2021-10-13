Касым-Жомарт Токаев принял Батмунх Батцэцэг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял министра внешних сношений Монголии Батмунх Батцецег, которая прибыла в Нур-Султан с официальным визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул поступательное развитие казахско-монгольских отношений.

– Монголия является нашим надежным стратегическим партнером. Наши государства объединяет общая история. В целом у нас самое теплое отношение к монгольскому народу, к Вашему государству. Вы неизменно проявляете понимание и поддержку наших инициатив на международной арене. Мы вместе активно работаем на международных площадках. Я считаю, что перед нами стоит задача наращивания этого сотрудничества, придания ему более практического характера. Это связано, прежде всего, с торгово-экономическим взаимодействием. Нам нужно очень хорошо поработать над транспортной логистикой, – заявил Президент.

Глава государства призвал максимально использовать имеющийся потенциал двустороннего сотрудничества.

– Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность руководству Вашей страны и всему монгольскому народу за теплое отношение и заботу об этнических казахах. Надеюсь на продолжение тесного сотрудничества в вопросах сохранения языка, культуры и традиций казахов Монголии. Это результат национальной политики Вашего государства, мы это с признательностью отмечаем, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Монголии выразила благодарность за прием и передала теплые пожелания Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха.

– Имею честь передать искреннее приветствие от нашего Президента. Монголия и Казахстан являются почти прямыми соседями. Развитие отношения с Республикой Казахстан занимает очень важное место во внешней политике Монголии. Мы стремимся еще больше активизировать отношения. В следующем году мы совместно отмечаем 30-летний юбилей установления дипломатических отношений между нашими странами, – отметила Батмунх Батцэцэг.

В завершение беседы Глава государства передал приглашение Президенту Ухнаагийну Хурэлсуху совершить официальный визит в нашу страну. Касым-Жомарт Токаев полагает, что это придаст очень серьезный импульс развитию сотрудничества между Казахстаном и Монголией.