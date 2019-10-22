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Касым-Жомарт Токаев принял Аскара Мамина
22 Октября 2019 19:14
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-Министра Аскара Мамина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Новости по темеГлава государства подписал поправки в бюджет на 2019 – 2021 годы Касым-Жомарт Токаев поздравил Абдижамила Нурпеисова с юбилеем Президент принял председателя РОО «Организация ветеранов»
Премьер-Министр представил Главе государства информацию о социально-экономической ситуации в стране, а также принимаемых мерах по недопущению роста цен на социально значимые товары.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Правительство РК, Премьер-министр РК,
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