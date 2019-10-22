Касым-Жомарт Токаев принял Аскара Мамина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-Министра Аскара Мамина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Премьер-Министр представил Главе государства информацию о социально-экономической ситуации в стране, а также принимаемых мерах по недопущению роста цен на социально значимые товары.