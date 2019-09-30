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вчера 21:53
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Касым-Жомарт Токаев принял Аскара Мамина и Даригу Назарбаеву
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-Министра Аскара Мамина и Председателя Сената Парламента Даригу Назарбаеву, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Премьер-Министр Аскар Мамин доложил Президенту Касым-Жомарту Токаеву об актуальных вопросах социально-экономического развития, принимаемых мерах по привлечению иностранных инвестиций, реализации проектов государственно-частного партнёрства, развитии регионов. Кроме того, Аскар Мамин проинформировал Президента о проекте уточнения республиканского бюджета на 2019 год.
Глава государства поручил Премьер-Министру начать подготовку к расширенному совещанию по экономическому развитию в середине октября.
Председатель Сената проинформировала Касым-Жомарта Токаева о текущей деятельности верхней палаты Парламента, а также плане законопроектных работ.
Президент отметил особую важность качественного законодательного обеспечения основных положений Послания.
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