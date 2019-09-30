+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 6 °С
Алматы: 12 °С
USD 387.63 EUR 423.49
RUB 6.02 CNY 54.40
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Касым-Жомарт Токаев принял Аскара Мамина и Даригу Назарбаеву

30 Сентября 2019 16:21
Поделиться:
Касым-Жомарт Токаев принял Аскара Мамина и Даригу Назарбаеву

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-Министра Аскара Мамина и Председателя Сената Парламента Даригу Назарбаеву, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме

Президент Казахстана назначил послов в ряде стран
Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Мы должны стать трудолюбивой нацией – Президент поздравил казахстанцев с Днем труда Поддерживаем начинания Казахстана - исполняющий обязанности вице-премьера Башкортостана

Премьер-Министр Аскар Мамин доложил Президенту Касым-Жомарту Токаеву об актуальных вопросах социально-экономического развития, принимаемых мерах по привлечению иностранных инвестиций, реализации проектов государственно-частного партнёрства, развитии регионов. Кроме того, Аскар Мамин проинформировал Президента о проекте уточнения республиканского бюджета на 2019 год.

Глава государства поручил Премьер-Министру начать подготовку к расширенному совещанию по экономическому развитию в середине октября.

Председатель Сената проинформировала Касым-Жомарта Токаева о текущей деятельности верхней палаты Парламента, а также плане законопроектных работ.

Президент отметил особую важность качественного законодательного обеспечения основных положений Послания.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Правительство РК, Премьер-министр РК, Сенат,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив