Касым-Жомарт Токаев принял Аскара Мамина и Даригу Назарбаеву

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-Министра Аскара Мамина и Председателя Сената Парламента Даригу Назарбаеву, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Премьер-Министр Аскар Мамин доложил Президенту Касым-Жомарту Токаеву об актуальных вопросах социально-экономического развития, принимаемых мерах по привлечению иностранных инвестиций, реализации проектов государственно-частного партнёрства, развитии регионов. Кроме того, Аскар Мамин проинформировал Президента о проекте уточнения республиканского бюджета на 2019 год.

Глава государства поручил Премьер-Министру начать подготовку к расширенному совещанию по экономическому развитию в середине октября.

Председатель Сената проинформировала Касым-Жомарта Токаева о текущей деятельности верхней палаты Парламента, а также плане законопроектных работ.

Президент отметил особую важность качественного законодательного обеспечения основных положений Послания.