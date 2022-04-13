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    18:08, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев принял Александра Винокурова

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел встречу с генеральным менеджером велокоманды Astana Qazaqstan Team, вице-президентом Федерации велоспорта Казахстана Александром Винокуровым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Олимпийский чемпион рассказал Президенту о последних достижениях Astana Qazaqstan Team и дальнейших планах велокоманды.

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о развитии велоспорта в стране, поддержке детско-юношеского и массового спорта, в том числе о строительстве BMX-парков для спортсменов и любителей экстремального катания на велосипедах в различных городах страны и реставрации велотрека в Алматы.

    Глава государства поддержал планы велокоманды на предстоящий период, особо отметив, что Astana Qazaqstan Team является спортивным брендом Казахстана на международной арене.





    Теги:
    Спорт Президент Велоспорт Президент Казахстана Главная
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