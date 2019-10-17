Касым-Жомарт Токаев принял Актоты Раимкулову

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра культуры и спорта Актоты Раимкулову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Министр культуры и спорта доложила Главе государства о ходе исполнения ранее данных поручений, в частности, по улучшению социального положения деятелей культуры и спорта, развитию отечестственного туризма. Кроме того, была представлена информация о деятельности министерства в сфере архивного дела, языковой политики.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить начатую работу, эффективно реализуя поставленные задачи.