Касым-Жомарт Токаев принял акимов ряда регионов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акимов ряда регионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства провел отдельные встречи с акимами Северо-Казахстанской области Кумаром Аксакаловым, города Алматы Бакытжаном Сагинтаевым, Актюбинской области Ондасыном Уразалиным, Алматинской области Амандыком Баталовым, Туркестанской области Умирзаком Шукеевым, Павлодарской области Абылкаиром Скаковым и города Шымкента Муратом Айтеновым.

Руководители регионов доложили Президенту об основных социально-экономических показателях их областей и городов в 2019 году и рассказали о перспективах их дальнейшего роста.

Глава государства дал акимам ряд конкретных поручений по развитию регионов.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев провел совещание с акимами областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента.