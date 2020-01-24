Касым-Жомарт Токаев принял акимов ряда регионов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акимов ряда регионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства провел отдельные встречи с акимами Северо-Казахстанской области Кумаром Аксакаловым, города Алматы Бакытжаном Сагинтаевым, Актюбинской области Ондасыном Уразалиным, Алматинской области Амандыком Баталовым, Туркестанской области Умирзаком Шукеевым, Павлодарской области Абылкаиром Скаковым и города Шымкента Муратом Айтеновым.
Руководители регионов доложили Президенту об основных социально-экономических показателях их областей и городов в 2019 году и рассказали о перспективах их дальнейшего роста.
Глава государства дал акимам ряд конкретных поручений по развитию регионов.
Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев провел совещание с акимами областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента.
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