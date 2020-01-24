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Касым-Жомарт Токаев принял акимов ряда регионов

24 Января 2020 20:01
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Касым-Жомарт Токаев принял акимов ряда регионов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акимов ряда регионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства провел отдельные встречи с акимами Северо-Казахстанской области Кумаром Аксакаловым, города Алматы Бакытжаном Сагинтаевым, Актюбинской области Ондасыном Уразалиным, Алматинской области Амандыком Баталовым, Туркестанской области Умирзаком Шукеевым, Павлодарской области Абылкаиром Скаковым и города Шымкента Муратом Айтеновым.

Руководители регионов доложили Президенту об основных социально-экономических показателях их областей и городов в 2019 году и рассказали о перспективах их дальнейшего роста.

Глава государства дал акимам ряд конкретных поручений по развитию регионов.


Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев провел совещание с акимами областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента.

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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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