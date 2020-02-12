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Касым-Жомарт Токаев принял акима Костанайской области

12 Февраля 2020 20:18
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Касым-Жомарт Токаев принял акима Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Архимеда Мухамбетова о социально-экономическом развитии Костанайской области и реализации поручений Президента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Архимед Мухамбетов доложил о положительных темпах строительства жилья в регионе, в том числе для социально уязвимых слоев населения, проводимых мерах по поддержке многодетных семей, а также реализуемых значимых индустриальных проектах по выпуску специальной техники и автомобилей.

Президент указал на важность принятия мер по недопущению роста цен на продукты питания, а также поручил ускорить работу по завершению реконструкции Аркалыкской ТЭЦ.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Костанайская область,
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