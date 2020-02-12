Касым-Жомарт Токаев принял акима Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Архимеда Мухамбетова о социально-экономическом развитии Костанайской области и реализации поручений Президента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Архимед Мухамбетов доложил о положительных темпах строительства жилья в регионе, в том числе для социально уязвимых слоев населения, проводимых мерах по поддержке многодетных семей, а также реализуемых значимых индустриальных проектах по выпуску специальной техники и автомобилей.

Президент указал на важность принятия мер по недопущению роста цен на продукты питания, а также поручил ускорить работу по завершению реконструкции Аркалыкской ТЭЦ.